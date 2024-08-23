Спортдиректор «Динамо»: в какой-то момент уже и не рассчитывали, что Комтуа согласится

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о подписании контракта с экс-форвардом НХЛ Максом Комтуа.

— В течение большей части межсезонья после переходов Слепышева, Михеева и Швеца-Рогового вы говорили, что главной целью теперь остаётся подписание голкипера, тогда как нападение уже сформировано. Так тщательно скрывали подписание Комтуа или уже не надеялись на его согласие?

— Лично я начал вести Макса ещё с прошлой осени – в ноябре-декабре. После нового года начались контакты через его партнёров по команде и моих знакомых в Северной Америке. Но он говорил, что хочет остаться в Северной Америке. Ещё в мае был разговор с его североамериканским агентом, и он снова говорил о приоритете играть в НХЛ.

Честно, в какой-то момент уже и не рассчитывали, что он согласится, но продолжали держать этот вариант в голове, потому что наша финансовая сторона позволяла подписать ещё одного нападающего. Когда впоследствии его представители вышли на меня и сказали, что он уже готов рассматривать предложение из КХЛ, то мы посовещались с тренерским штабом и совместно пришли к тому, что такого игрока нужно брать.

Да, где-то теперь придётся модернизировать звенья, чтобы вписать его в состав, но зато мы получили три боеспособных тройки нападения, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.