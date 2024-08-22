«Включаем им «Ласковый май». Тренер ЦСКА Воробьёв — об игроках, вернувшихся из США

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о новом стиле игры армейского клуба и прокомментировал возвращение ряда российских игроков из США.

«Стиль будет меняться, уже меняется, будем быстрее, будем играть с шайбой — по всем тенденциям современного хоккея. Ребята, которые пришли, под этот концепт подходят.

Ребята соскучились по России, по нашему хоккею. Включаем им «Ласковый май», песни, которые играли, когда они уезжали. Наслаждаются командой, друг другом, это самое важное. Для меня это вызов, ответственность, для человека, родившегося в СССР, хоккейный ЦСКА — это самое-самое», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.