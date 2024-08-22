Есмантович: политически в ИИХФ к нам относятся с неуважением

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил о политической предвзятости в Международной федерации хоккея (ИИХФ) по отношению к России.

«КХЛ стала самостоятельной. Политически к нам в ИИХФ относятся с неуважением. Мы приняли решение, чтобы такое не повторялось. КХЛ — отличный проект, будет развиваться отдельно от федерации.

В вопросы юридического характера не хотелось бы погружаться. Все санкции приобрели другой окрас, к нам относятся предвзято. Нам надо идти своей дорогой. Вещи, которое происходили на Олимпиаде, не требуют комментариев. Вам было интересно смотреть Олимпиаду? Мне — нет. Впервые в жизни. Это было форменное безобразие», — приводит слова Есмантовича «РИА Новости Спорт».

Напомним, КХЛ осталась в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получив независимость от ИИХФ и ФХР. 25 июля 2024 года ФХР и КХЛ расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России.