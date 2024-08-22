Мыльников — о тренировках «Трактора»: сначала не мог понять: «Так быстро вообще бывает?!»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников рассказал об изменениях в тренировочном процессе челябинского клуба с приходом главного тренера Бенуа Гру.
— Сильно изменилась команда в межсезонье?
— Много что изменилось — другая тактика, новый, более интенсивный тренировочный процесс. Много бегаем, много бросаем, много работаем в углах, много единоборств.
— Вам самому лично интересно поработать с иностранным тренером?
— Конечно, это совершенно другое понимание хоккея. Отличается кардинально, даже если судить по тренировкам — колоссальная интенсивность. В первый день не мог понять: «Так быстро вообще бывает?!». А так — хоккей он и в Африке хоккей.
— Так что мы увидим другой «Трактор» в сезоне?
— Хоккей меняется, и менталитет у тренера североамериканский. Будем больше играть в атаке, играть агрессивно, — приводит слова Мыльникова «РБ Спорт».