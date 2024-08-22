Президент ЦСКА Есмантович допустил возможность увеличения потолка зарплат в КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович допускает, что в будущем в Континентальной хоккейной лиге будет увеличение потолка зарплат.

«Я противник жёсткого потолка зарплат, но есть решение совета директоров лиги, работаем в условиях, которые предоставляет регламент. Чтобы быть успешным, надо развиваться, есть поставленные задачи и цели СВО. Нельзя просто ответить, как я хочу, есть вещи, которыми мы не владеем, с уважением относимся к решениям совета директоров.

Видим тенденцию на увеличение потолка в Северной Америке, у них есть стратегия. Когда придёт время в нашей стране увеличить потолок зарплат, и страна, и лига, которая развивается отдельно от ИИХФ, заговорят об увеличении. Это не за горами», — приводит слова Есмантовича «РИА Новости Спорт».

Сейчас потолок зарплат для каждого клуба КХЛ составляет 900 миллионов рублей. В потолке зарплат премиальные выплаты учитываются в полном объеме.