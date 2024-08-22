Брагин — о Кузнецове в СКА: вижу, как у него горят глаза — как во время МЧМ-2011 в Баффало

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею, консультант СКА Валерий Брагин поделился ожиданиями от игры нападающего Евгения Кузнецова за армейский клуб.

«Не даю прогнозы, но Женя может стать одним из лидеров бомбардирской гонки КХЛ. Видел, как он работал на базе в Новогорске. И сразу обратил внимание, что у Кузнецова горят глаза — как во время молодёжного чемпионата мира‑2011 в Баффало, где мы взяли золото. Когда Женя играл в Америке, то где‑то ушел в тень. А тут в Питере только на его презентацию пришёл полный стадион. Думаю, что Кузнецова это вдохновит», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.