Клуб Хоккейной лиги Онтарио подписал контракт с Киану Ривзом

Пресс-служба выступающего в Хоккейной лиге Онтарио юниорского клуба «Виндзор Спитфайрс» объявила о подписании однодневного контракта в качестве голкипера с известным 59-летним актёром Киану Ривзом.

Подписание состоялось в рамках проводимой клубом благотворительной акции. Как сообщает пресс-служба «Виндзор Спитфайрс», предметы с автографами Киану Ривза будут проданы с аукциона, при этом вся выручка от их продажи будет направлена в пользу Канадской ассоциации психического здоровья.

Фото: ХК "«Виндзор Спитфайрс»

Фото: ХК "«Виндзор Спитфайрс»

Хоккейная лига Онтарио, в которой выступает клуб «Виндзор Спитфайрс», является одной из трёх основных юниорских лиг, образующих Канадскую хоккейную лигу. В этой лиге имеют право выступать хоккеисты в возрасте от 15 до 20 лет.