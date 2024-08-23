Евгений Кузнецов ответил на вопрос о своей роли в СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос о своей роли в петербургской команде.

«Какую роль Роман Ротенберг определил для меня в команде? Это секрет. Считаю, что всё должно оставаться в коллективе. Но роль всем понятна. У нас вся команда — лидеры. Мы должны играть друг за друга, за команду, а не за фамилию», — сказал Кузнецов в эфире телеканала «Матч Игра».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»: