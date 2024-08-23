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Мухамадуллин вошёл в топ-5 лучших перспективных игроков «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ

Мухамадуллин вошёл в топ-5 лучших перспективных игроков «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ
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Журналист Джон Лейн в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Сан-Хосе Шаркс».

В список вошёл российский защитник Шакир Мухамадуллин, занявший пятое место.

«Я думаю, он очень близок к тому, чтобы стать полноценным игроком в Национальной хоккейной лиге, я действительно в это верю. У него светлое будущее относительно того, каким может быть его потолок», — заявил главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски.

Полностью топ-5 лучших перспективных игроков «Сан-Хосе» выглядит так:

1. Маклин Селебрини (нападающий);
2. Уилл Смит (нападающий);
3. Сэм Дикинсон (защитник);
4. Филип Бюстедт (нападающий);
5. Шакир Мухамадуллин (защитник).

На счету Мухамадуллина три матча в минувшем сезоне НХЛ и одна результативная передача. Россиянин принял участие в Матче звёзд АХЛ.

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