Мухамадуллин вошёл в топ-5 лучших перспективных игроков «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ

Журналист Джон Лейн в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Сан-Хосе Шаркс».

В список вошёл российский защитник Шакир Мухамадуллин, занявший пятое место.

«Я думаю, он очень близок к тому, чтобы стать полноценным игроком в Национальной хоккейной лиге, я действительно в это верю. У него светлое будущее относительно того, каким может быть его потолок», — заявил главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски.

Полностью топ-5 лучших перспективных игроков «Сан-Хосе» выглядит так:

1. Маклин Селебрини (нападающий);

2. Уилл Смит (нападающий);

3. Сэм Дикинсон (защитник);

4. Филип Бюстедт (нападающий);

5. Шакир Мухамадуллин (защитник).

На счету Мухамадуллина три матча в минувшем сезоне НХЛ и одна результативная передача. Россиянин принял участие в Матче звёзд АХЛ.