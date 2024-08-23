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Строум: Овечкин очень скромный, когда дело доходит до того, что он сделал в своей карьере

Строум: Овечкин очень скромный, когда дело доходит до того, что он сделал в своей карьере
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал, как российский капитан столичного клуба Александр Овечкин относится к свои достижениям в карьере.

«Я думаю, он очень, очень скромный, когда дело доходит до того, что он сделал в своей карьере, Александр очень признателен своим товарищам по команде. Я заметил, что в последние пару лет, даже если это его юбилейный гол, он всегда сначала благодарит других людей и отдаёт им должное. Конечно, он думает о всех этих рекордах. Он, возможно, станет величайшим снайпером в истории НХЛ, так что мы с ним в одной лодке, и, надеюсь, это произойдёт в этом году», — цитирует Строума сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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