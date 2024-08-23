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Товарищеские матчи клубов КХЛ 23 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 23 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут пять товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 12:00 мск в Омске на Кубке Блинова челябинский «Трактор» встретится с новосибирской «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2024, пятница. 12:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В 16:30 мск хозяева Кубка Блинова омский «Авангард» сыграет с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — «Локомотивом». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В 15:00 мск в Санкт-Петербурге пройдёт матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором «Ак Барс» проведёт встречу с «Северсталью». Трансляция — в «VK Видео».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 23 августа 2024, пятница. 15:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

В 19:30 мск хозяева турнира имени Пучкова СКА примет на своём льду ХК «Сочи». Трансляция будет организована на тематических каналах КХЛ и КХЛ Prime. Также прямой эфир состоится в «VK Видео».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 23 августа 2024, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

В Минске в рамках контрольной игры местное «Динамо» сыграет с «Адмиралом». Начало встречи — в 17:00 мск. Трансляция — на YouTube-канале минчан.