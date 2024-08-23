Товарищеские матчи клубов КХЛ 23 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 23 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут пять товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 12:00 мск в Омске на Кубке Блинова челябинский «Трактор» встретится с новосибирской «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».
В 16:30 мск хозяева Кубка Блинова омский «Авангард» сыграет с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — «Локомотивом». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».
В 15:00 мск в Санкт-Петербурге пройдёт матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором «Ак Барс» проведёт встречу с «Северсталью». Трансляция — в «VK Видео».
В 19:30 мск хозяева турнира имени Пучкова СКА примет на своём льду ХК «Сочи». Трансляция будет организована на тематических каналах КХЛ и КХЛ Prime. Также прямой эфир состоится в «VK Видео».
В Минске в рамках контрольной игры местное «Динамо» сыграет с «Адмиралом». Начало встречи — в 17:00 мск. Трансляция — на YouTube-канале минчан.
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