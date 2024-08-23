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МХЛ отменила проведение серий буллитов в финале Кубка Харламова

МХЛ отменила проведение серий буллитов в финале Кубка Харламова
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Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги объявила, что с сезона-2024/2025 отменено проведение серий бросков в финале Кубка Харламова. При ничейном исходе в основное время любого матча решающего противостояния будут назначаться дополнительные периоды продолжительностью 20 минут до первой заброшенной шайбы. Изменения затронули только решающую серию.

Фото: МХЛ

«Лига последовательно развивает формат финальной серии Кубка Харламова, приближая стандарты её проведения к стандартам плей-офф КХЛ. С сезона-2023/2024 все матчи решающего противостояния проводятся через день, благодаря чему перед каждой встречей у хоккеистов есть время на восстановление. Также с 2024 года мы полностью разводим матчи финальных серий КХЛ и МХЛ, чтобы дать возможность болельщикам смотреть ключевые встречи обеих лиг. Новое изменение также является шагом в развитии формата проведения плей-офф МХЛ», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

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