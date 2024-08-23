«Исторический момент для СКА». Ротенберг — о презентации Евгения Кузнецова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал презентацию нападающего клуба Евгения Кузнецова, которая состоялась накануне.

«Сегодняшняя презентация Евгения Кузнецова в Ледовом — исторический момент для нашего клуба. Женя уже многого добился, но я уверен, что он хочет добиться ещё большего вместе с нашей командой. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые сегодня вечером заполнили трибуны Ледового. Вместе мы не только поприветствовали Женю, но и сделали доброе дело, помогли тем, кто сейчас действительно нуждается в помощи», — написал Ротенберг.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.