Ярослав Аскаров — лучший перспективный голкипер НХЛ по версии Eliteprospects

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Скауты издания Eliteprospects представили топ-15 лучших перспективных голкиперов НХЛ. Отмечается, что в список попали вратари, которые ещё могут выиграть «Колдер Трофи» в 2025 году — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

Лидером данного рейтинга стал российский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров. Отметим, что 12-е место в рейтинге занял белорусский вратарь системы «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило.

Полностью топ-15 лучших перспективных голкиперов НХЛ по версии Eliteprospects выглядит так:

1. Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»).

2. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»).

3. Дастин Вольф («Калгари Флэймз»).

4. Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»).

5. Трей Огастин («Детройт Ред Уингз»).

6. Джейкоб Фаулер («Монреаль Канадиенс»).

7. Адам Гаян («Чикаго Блэкхоукс»).

8. Дрю Коммессо («Чикаго Блэкхоукс»).

9. Артур Шилов («Ванкувер Кэнакс»).

10. Дамиан Клара («Анахайм Дакс»).

11. Михаэль Грабал («Юта»).

12. Никита Толопило («Ванкувер Кэнакс»).

13. Эрик Портильо («Лос-Анджелес Кингз»).

14. Йоэль Бломквист («Питтсбург Пингвинз»).

15. Карл Линдбом («Вегас Голден Найтс»).