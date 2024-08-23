Мельниченко: в СКА, наверное, лучшая в России система подготовки молодых хоккеистов

22-летний экс-форвард «Сочи» и СКА Кирилл Мельниченко оценил систему подготовки молодых хоккеистов в клубе с берегов Невы.

— Талантливый Заврагин уже последовал по известному вам маршруту СКА — «Сочи». Что ему посоветуете?

— В СКА, наверное, лучшая в России система подготовки молодых хоккеистов, но и конкуренция там очень высокая — нужно очень много работать и получить шанс. Как и в «Сочи», где ты играешь в КХЛ и получаешь бесценный опыт. Так что пожелаю Заврагину удачи, она точно не помешает.

— Почему у вас на этом маршруте не всё получилось?

— Был отличный отрезок в «Сочи», когда играл в звене с легионерами — кстати, не первом, а втором, — и набирал очки. Потом был вызов в молодёжную сборную России, в клубе в этот момент многое поменялось — и состоялся трансфер в СКА. В Питере не удалось зацепиться за СКА, большую часть времени провёл в ВХЛ, в «СКА-Неве». Сильная и молодая команда, получил бесценный опыт. Но итоги подводить рано, всё ещё впереди, — сказал Мельниченко в интервью Russia-Hockey.ru.

Мельниченко в сезоне-2021/2022 провёл за «Сочи» 13 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. Это единственные матчи форварда в Континентальной хоккейной лиге.