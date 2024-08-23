Экс-форвард «Куньлуня» — об игроках КХЛ: Словакия посылает негативный сигнал миру спорта

Бывший нападающий «Куньлуня» Томаш Марцинко выступил против приглашения игроков из КХЛ в сборную Словакии.

«Словакия посылает негативный сигнал миру спорта. Последние два года сборная прекрасно функционировала даже без игроков КХЛ. Не думаю, что её спасут три игрока, даже если они качественные хоккеисты. Я их хорошо знаю, и они наверняка принесут пользу на льду. Но оно не стоит того сигнала, который мы посылаем миру», — цитирует Марцинко словацкое издание Sportnet.

Напомним, в состав сборной Словакии вошли три игрока Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»). Команда Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026.