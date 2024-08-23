Президент ЦСКА Есмантович рассказал, с кем из игроков клуб вёл переговоры

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, с кем из игроков клуб вёл переговоры, и заявил, что трансферная работа армейцев продолжается.

«Велись переговоры с Зайцевым, Барабановым, ведутся с Меркуловым, смотрим молодёжь в Северной Америке, есть ребята, которые уехали в прошлом году. Общение идёт, но общение и решение — разные вещи. Селекционная работа не останавливается ни на минуту. Обязательно будем усиливаться, всё зависит от Ильи Воробьёва, у него есть карт-бланш, у нас есть ещё деньги под потолком, всё будет зависеть от старта, места в чемпионате в начале сезона», — приводит слова Есмантовича «РИА Новости Спорт».

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.