Галиев: не укладывается в голове, что с такими нападающими «Ак Барс» так мало забивал

Бывший нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, ныне выступающий за «Авангард», рассказал об игре казанского клуба в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Учитывая концентрацию в «Ак Барсе» нападающих, любящих и умеющих играть в плей-офф, было ощущение, что вы мешаете друг другу и стоите буквально на головах. Как это выглядело изнутри?

— С такими нападающими мы так мало забивали! Это не укладывается в голове. Не было этому объяснения. Тем более что систему по сравнению с предыдущим сезоном мы не меняли. Ворота такие же остались, шайба осталась шайбой. Сначала доходим до финала, а потом вылетаем в первом раунде. У меня такое уже было, после чемпионского сезона «Ак Барса» в 2019 году. Наверное, и у ЦСКА похожая ситуация — эмоции все отдали чемпионству, — приводит слова Галиева Sport24.

В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.