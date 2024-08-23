Есмантович: ради Кубка Гагарина мы затеваем коренную перестройку ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о главной цели команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Наш клуб руководствуется высокими задачами, мы в ЦСКА всегда настроены на максимальный результат. Да, в минувшем сезоне у нас не получилось установить рекорд и выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд, хотя нам этого очень хотелось. Для того мы и затеваем коренную перестройку команды: у нас новый главный тренер, 10 новичков. Из них шестеро выступали за океаном и приехали к нам в нужных кондициях с желанием выиграть Кубок. Эти парни внесут свежую агрессивную струю в нашу команду, а новый тренерский штаб, уверен, сможет не только объединить всех творческой победной идеей, но и наладить необходимые коммуникации между игроками на льду и за его пределами», — приводит слова Есмантовича сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.