СКА на презентации Кузнецова собрал 1 млн рублей на благотворительность

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил, что на презентацию нападающего Евгения Кузнецова в Ледовый дворец пришли 10 112 болельщиков. Напомним, билет на мероприятие стоил 92 рубля — в честь номера нападающего.

Сообщается, что с помощью болельщиков и партнёров СКА удалось собрать 1 млн рублей для благотворительного фонда «Страна для детей». Эти деньги будут направлены на поддержку детей из Курской области.

«Мы ещё раз убедились, как в Петербурге любят хоккей! От всей души благодарю каждого, кто пришёл. И жду всех сегодня вечером на нашей игре с «Сочи»! Наши ребята очень соскучились по полным трибунам Ледового. Огромное спасибо нашим болельщикам за невероятную поддержку. Вместе мы можем всё!» — написал Ротенберг.