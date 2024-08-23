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«Питтсбург» и «Виннипег» произвели обмен нападающими

«Питтсбург» и «Виннипег» произвели обмен нападающими
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что «Виннипег Джетс» обменял Рутгера Макгроарти в «Питтсбург Пингвинз» на Брейдена Ягера. После обмена «пингвины» подписали с Макгроарти трёхлетний контракт новичка.

Макгроарти, выбранный под 14-м номером на драфте НХЛ 2022 года, в NCAA набрал 52 (16+36) очка в прошлом сезоне, будучи студентом Мичиганского университета. 20-летний игрок также набрал 9 (5+4) очков и был капитаном сборной США на МЧМ-2024, выиграв золотую медаль.

19-летний Ягер был выбран «Питтсбургом» под 14-м номером на драфте НХЛ 2023 года. В прошлом сезоне он набрал 95 (35+60) очков в 57 играх за «Мус-Джо» в Западной хоккейной лиге. Он также набрал 5 (2+3) очков в пяти играх за Канаду на МЧМ-2024.

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