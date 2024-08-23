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Сборная Казахстана назвала состав на олимпийскую квалификацию в Словакии

Сборная Казахстана назвала состав на олимпийскую квалификацию в Словакии
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Сборная Казахстана завершила второй этап подготовки к финальному раунду олимпийской квалификации в Астане и уже сегодня, 23 августа, отправится в Чехию, где продолжит сборы. Тренерский штаб национальной команды определил следующий состав на турнир:

Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Максим Павленко («Рязань-ВДВ»), Андрей Шутов («Слован»);

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр (все – «Барыс»), Дмитрий Бреус («Торпедо»), Леонид Метальников («Адмирал»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Валерий Орехов («Металлург»), Иван Степаненко («Хумо»);

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все – «Барыс»), Руслан Дёмин («Сарыарка»), Артём Лихотников («Хумо»), Никита Михайлис («Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»), Евгений Рымарев («Юнисон»), Аркадий Шестаков («Адмирал»).

Тренерский штаб:
Главный тренер – Олег Болякин;
Тренеры: Георгий Верещагин, Талгат Жайлауов, Павел Бессонов.

Напомним, матчи финальной предолимпийской квалификации пройдут с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, Словакия.

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