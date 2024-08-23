Защитник СКА Никишин — о НХЛ: никакого решения не принял, пока рано говорить, что я уеду

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о приходе в команду нападающего Евгения Кузнецова и заявил, что пока не принял решение об отъезде в НХЛ.

— Евгений Кузнецов в СКА быстро стал своим?

— Очень весёлый парень, и это сразу видно. Может стать душой коллектива.

— Он рассказывал про «Каролину»?

— Да что-то такое говорил по мелочи. Но я сразу скажу, что никакого решения не принял. И пока рано говорить, что я куда-то уеду. Думаю только о следующем сезоне, когда буду играть за СКА, — приводит слова Никишина «Матч ТВ».

Никишин был выбран «Каролиной Харрикейнз» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 69-м номером. Александр был признан самым результативным защитником и самый полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, игрок обороны СКА вошёл в символическую сборную.