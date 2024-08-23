Генменеджер «Торпедо»: у тренерского штаба есть вопросы к некоторым игрокам

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин рассказал о подготовке нижегородской команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«В этом году в прессе много писали, что «Торпедо» отошло от своего стиля со ставкой на молодых игроков. Это не так. Просто решили добавить к нашей молодёжи опытных ребят, Диму Кагарлицкого, Вячеслава Войнова. Уверен, это пойдёт команде только на пользу.

Сейчас идёт притирка, смотрим сочетания, определённые связки. Пока не играли в оптимальном составе, идут эксперименты. Будем ещё подключать молодых ребят 2007 года к составу. Но те матчи, что мы сыграли, оставляют приятное впечатление — виден стиль игры. Конечно, у тренерского штаба есть вопросы к некоторым игрокам, но есть позитивное движение вверх. Решили не ездить на турнире далеко, в сезоне ребята ещё налетаются, поэтому готовились под Нижним», — приводит слова Аверкина сайт КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило СКА в первом раунде Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне подопечные Игоря Ларионова проведут дома с «Северсталью» 4 сентября.