Рябыкин — о презентации Кузнецова: СКА показал пример, как нужно работать со зрителями

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя», чемпион России, серебряный призёр чемпионата мира Дмитрий Рябыкин высказал мнение о подписании контракта петербургского клуба с нападающим Евгением Кузнецовым и прошедшей вчера, 22 августа, в Санкт-Петербурге презентации, посвящённой этому событию.

«Переход Кузнецова в СКА я бы назвал главной трансферной новостью межсезонья. СКА в свои ряды получил высококлассного форварда, имеющего огромный опыт выступления в НХЛ и в сборной России. Кузнецов — это суперзвезда для КХЛ, и за счёт его перехода интерес как к СКА, так и ко всей лиге будет гораздо выше. Видел отрывки вчерашней презентации и, честно скажу, восхищён масштабами работы СКА. Полная арена, люди пришли стать участниками праздника, который каждый запомнит надолго. Очередной аншлаг в Ледовом и отличный концерт для зрителей. СКА в очередной раз показал пример другим клубам, как нужно работать со зрителями», — сказал Рябыкин «Чемпионату».