«Трактор» на Кубке Блинова в Омске победил «Сибирь», забросив три безответные шайбы
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Блинова. Челябинский «Трактор» всухую одолел новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:0, забросив в каждом из периодов.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кравцов (Дер-Аргучинцев) – 01:29 (5x5) 2:0 Кадейкин (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 29:34 (5x4) 3:0 Тертышный (Шварёв, Щучинов) – 46:12 (5x5)
В начале первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева открыл счёт во встрече. На 10-й минуте второго периода Александр Кадейкин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Стивена Кэмпфера удвоил преимущество челябинского клуба. На седьмой минуте заключительного игрового отрезка Никита Тертышный с передач Артёма Шварёва и Артёма Щучинова сделал счёт 3:0.
В заключительном матче Кубка Блинова «Трактор» встретится с «Барысом» 24 августа. «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в «сибирском дерби» 25 августа.
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