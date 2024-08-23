«Трактор» на Кубке Блинова в Омске победил «Сибирь», забросив три безответные шайбы

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Блинова. Челябинский «Трактор» всухую одолел новосибирскую «Сибирь» со счётом 3:0, забросив в каждом из периодов.

В начале первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева открыл счёт во встрече. На 10-й минуте второго периода Александр Кадейкин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Стивена Кэмпфера удвоил преимущество челябинского клуба. На седьмой минуте заключительного игрового отрезка Никита Тертышный с передач Артёма Шварёва и Артёма Щучинова сделал счёт 3:0.

В заключительном матче Кубка Блинова «Трактор» встретится с «Барысом» 24 августа. «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в «сибирском дерби» 25 августа.

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