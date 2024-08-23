Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски рассказал о подготовке команды к сезону

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о подготовке уфимского клуба к новому сезону КХЛ.

«Хороший [домашний] турнир провели. Неприятно было проиграть первый матч, но после поражения мы три подряд выиграли. И молодые сыграли хорошо, и ветераны набрали форму. Игра с Сучковым в звене? «Химию» ещё нужно набрать, но мы уже играли вместе. Мне всегда нравится играть с быстрыми, шустрыми игроками, такими, как он.

Сейчас мы пробуем новые вещи, новые розыгрыши. Будем стараться сыграть лучше в этом году. Мы набрали опыта — я, другие игроки, Виктор Николаевич (Козлов). Я бы не сказал, что «Салават Юлаев» сильно меняется.

Уход Дроздова? Мы потеряли человека, который забил 25 голов в сезоне. Теперь новые игроки должны показать себя, тоже кто-то должен забить 25. Желаю Ване всего хорошего, но не в матчах с нами!» — приводит слова Хмелевски сайт КХЛ.