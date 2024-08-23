Гендиректор «Нефтехимика» — о Шмелёве: по финансам не смогли осилить его контракт

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о селекционной работе нижнекамского клуба.

– По сути, у нас команда сформирована. Если изменения будут, то они будут точечными. Возможно, они произойдут после турнира в Магнитогорске.

– Какие цели ставятся перед командой на сезон?

– Прежде всего необходимо показывать высокое качество игры. Если говорить о целях, важно попасть в плей-офф и зацепиться за первый раунд.

– Ходили разговоры об интересе к Сергею Шмелёву. Насколько правдива эта информация?

– Когда он ушёл из «Салавата Юлаева», мы рассматривали этого игрока, его сильные и слабые стороны, но по финансовым возможностям не смогли осилить его контракт, – передаёт слова Ларионова «БИЗНЕС Online».

Напомним, нападающий Сергей Шмелёв 16 августа подписал контракт с «Адмиралом».