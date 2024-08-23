Аналитик TSN: реальная проблема «Коламбуса» — это их руководство

Аналитик TSN Крэйг Баттон высказался о плохом руководстве клуба «Коламбус Блю Джекетс», призвав хоккеистов задуматься, смогут ли они выиграть в этом клубе Кубок Стэнли.

«Я устал слышать об игроках с «плохим отношением». Реальная проблема — это руководство и владельцы «Коламбуса». Знаете, с кем вы не смогли бы победить? С «Коламбус Блю Джекетс» и с их многолетним хаосом в управлении и владении. Я бы хотел, чтобы игрок сказал: «Я не думаю, что смогу победить здесь с этим тренерством, этим руководством или этим владельцем». Кем был «Коламбус» в этой лиге? Они были клубом, который играет по расписанию, и это всё, чем они были с тех пор, как вошли в лигу в 2000 году», — приводит слова Баттона Sportskeeda.

Напомним, 19 августа «Коламбус» обменял Патрика Лайне в «Монреаль», в минувшем сезоне команда не смогла пройти в плей-офф, оставшись на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.