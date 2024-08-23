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Звягин — о травмах Буше и Ткачёва: этот вызов сделает «Авангард» только сильнее

Звягин — о травмах Буше и Ткачёва: этот вызов сделает «Авангард» только сильнее
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о травмах лидеров клуба — Рида Буше и Владимира Ткачёва.

– «Авангард» начнёт сезон без Ткачёва и Буше. Наверняка вы смотрите на эту ситуацию не как на катастрофу, а как на испытание, вызов?
– Надеюсь, так и будет, и этот вызов сделает команду только сильнее. Да, на время мы без двух хоккеистов из топ-3 номинантов на «Золотую клюшку» прошлого сезона. Мы все понимаем, насколько важно ещё больше сплотиться в данной ситуации. С другой стороны, это возможность другим ребятам показать себя. Это то время, когда нужно забирать больше игровых минут, больше большинства, выходить на роль лидера. Кто сможет это сделать, покажет время. У нас отличная команда, в ней достаточно мастерства и характера, чтобы именно этим коллективом идти в сезон, вперёд, а затем уже в качестве бонуса получить Ткачёва и Буше.

– Буше ожидаете примерно в середине сентября?
– Да, я исхожу из результатов обследований и заключения специалистов. Но всегда надеешься, что всё произойдёт быстрее. И это важнее даже не для команды, а для самого игрока, которому тяжело выпадать на длительный срок, да ещё и на этом этапе сезона. Надеюсь, что когда и Рид, и Владимир выйдут, то избегут рецидивов и быстро выйдут на свой уровень, — цитирует Звягина сайт КХЛ.

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