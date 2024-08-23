Епанчинцев: внутренняя конкуренция в «Сибири» оставляет желать лучшего

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Трактора» на Кубке Блинова (0:3).

«Конечно, беспокоит, что в двух матчах 0 голов забили. Но есть моменты. Игроки с большим опытом всё прекрасно понимают, проходили через это. Их результативность не должна пропасть, к началу регулярки всё вернётся. Главное – это физическое состояние, оно в порядке, появляется, скажем так, лёгкость у ребят.

Внутренняя конкуренция в «Сибири» оставляет желать лучшего. Но дали шанс молодым сегодня, кто-то первый матч серьёзный в межсезонье играл. Посмотрели на них, дали понюхать им пороха, почувствовать скорости.

Конечно, сегодня совсем другая игра, чем с «Локомотивом». Движение начинает появляться, моменты. Да, пропускали при этом много контратак сегодня. Это связываю с индивидуальными ошибками», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.