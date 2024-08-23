Хмелевски рассказал, что больше всего удивило Ремпала и Тодда в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал первые впечатления о команде и городе новичков Шелдона Ремпала и Нэйтана Тодда.

«Их точно удивили болельщики. Когда мы приезжаем на арену перед игрой, всегда много народу. Поэтому мы заходим на пять минут раньше, чтобы со всеми сфотографироваться. Они не ожидали, что болельщики их так будут любить.

В некоторых случаях бываю переводчиком, вместе с ними работаю на свой русский. В хоккей они сами знают, как играть, а в жизни стараюсь как-то помогать», — приводит слова Хмелевски пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В апреле Хмелевски подписал трёхлетний контракт с «Салаватом Юлаевым». Сообщалось, что ежегодно хоккеист будет получать по 100 млн рублей.