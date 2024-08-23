Главный тренер «Сибири»: недоволен Бутузовым. Место в составе никому не гарантировано

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после поражения от «Трактора» на Кубке Блинова (0:3) высказал недовольство игрой нападающего Владимира Бутузова.

«Пока мы недовольны Владимиром Бутузовым. Будем смотреть дальше, конечно. Но никому место в основном составе в «Сибири» не гарантировано. Дай бог, сыграем заключительный матч турнира в основном составе. Это шанс смоделировать ту игру, с которой пойдём в сезон», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Бутузов на Кубке Блинова провёл два матча без набранных очков и с двумя минутами штрафа.

Напомним, в заключительном матче Кубка Блинова «Трактор» встретится с «Барысом» 24 августа. «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в «сибирском дерби» 25 августа.