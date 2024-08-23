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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о победе над «Сибирью» (3:0) в рамках Кубка Блинова в Омске.

— Не могу сказать, что это была простая игра для нас, поскольку из-за того, что вчера закончили поздно, сегодня начали рано. Предполагаю, что наши игроки не уснули раньше часа-двух ночи, но если дать какой-то комментарий сразу после игры, то что-то у нас получилось, что-то не до конца, но победили.

— Является ли вариант звена Светлакова финальным, так как смотрится оно очень цельно?
— Мы в целом находимся в поиске «химии» между игроками, находим какие-то связки, отрабатываем. Если говорить только о звене Светлакова, то я доволен ими.

— Сегодня шанс получили игроки ближайшего резерва, насколько ими довольны?
— Да, сегодня молодые игроки получили свой шанс. Я смотрел на их игру в большинстве, в меньшинстве, на разных позициях, в обороне. Если обобщать сегодняшнюю игру, то я доволен. О шансах в сезоне пока говорить рано, поскольку нужно учитывать различные травмы, повреждения, болезни – всё зависит от этого, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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