Гру — о Тертышном: он сделал хороший шаг, чтобы начать сезон в основном составе

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Сибирью» (3:0) в рамках Кубка Блинова в Омске оценил выступление нападающего челябинского клуба Никиты Тертышного.

— Тертышный сделал ещё один шаг для того, чтобы начать сезон игроком основного состава?

— Да, вчера он провёл хорошую игру, сегодня тоже. Можно сказать, что он сделал хороший шаг в этом направлении. Глядя на него, я вижу огромный талант, навыки, а также его трудолюбие, работоспособность. Он пашет и готов достигать своей цели, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что на Кубке Блинова 26-летний форвард за две встречи забил три гола. В заключительном матче Кубка Блинова «Трактор» встретится с «Барысом» 24 августа.