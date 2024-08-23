«Происходящее в раздевалке должно там и оставаться». Гру — о часах, подаренных Карпухину

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Сибирью» (3:0) в рамках Кубка Блинова в Омске рассказал подаренных настенных часах защитнику Илье Карпухину. Напомним, сам защитник рассказал, что пропустил матч с «Локомотивом» из-за минутного опоздания на собрание «Трактора».

— Правильно ли отреагировал Илья Карпухин на то, что в прошлой игре не попал в состав?

— Илья – большой профессионал, мы рассчитываем на него. Он выглядел на своём уровне, но могу сказать, что сегодня моё внимание было обращено не на Илью, а на молодых игроков.

— Команда подарила ему вчера часы после матча, подошла к этому моменту с юмором. Что об этом думаете?

— Меня нет в социальных сетях, этого момента я, если честно, не видел, это произошло после собрания, не могу комментировать это. Но то, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.