Кузнецов — о своих детях: они могут увидеть, что папа не только на лавочке может сидеть

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как повлияет вчерашняя презентация на его семью и детей.

— Ты говорил, что в первую очередь это мероприятие для твоей семьи. Они довольны?

— Не знаю, ещё не видел, но, думаю, да. Мне кажется, для детей будет много значить [презентация]. Они могут увидеть, что папу любят, ценят и то, что папа не только на лавочке может сидеть, а ещё и поиграть чуть-чуть, — приводит слова Кузнецова пресс-служба СКА.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.