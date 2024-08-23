Хмелевски: никогда не получал больше удовольствия от хоккея, чем за эти два года

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски объяснил, почему остался играть за уфимский «Салават Юлаев».

«Да, мне приятно играть за Виктора Николаевича. Думаю, я никогда не получал больше удовольствия от хоккея, чем за эти два года. Мне кажется, что из-за него я сильно вырос как игрок. Хочу стараться, чтобы в этом году мы сыграли лучше в плей-офф. Мы набрали много нового опыта. С ним очень приятно работать, каждый раз, приезжая на арену, получаю удовольствие», — приводит слова Хмелевски пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, агент Хмелевски Дэн Мильштейн сообщал, что хоккеистом заинтересованы в «Сан-Хосе Шаркс», где он выступал ранее на протяжении двух сезонов. Однако игрок принял решение остаться в «Салавате».