Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хмелевски: никогда не получал больше удовольствия от хоккея, чем за эти два года

Хмелевски: никогда не получал больше удовольствия от хоккея, чем за эти два года
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски объяснил, почему остался играть за уфимский «Салават Юлаев».

«Да, мне приятно играть за Виктора Николаевича. Думаю, я никогда не получал больше удовольствия от хоккея, чем за эти два года. Мне кажется, что из-за него я сильно вырос как игрок. Хочу стараться, чтобы в этом году мы сыграли лучше в плей-офф. Мы набрали много нового опыта. С ним очень приятно работать, каждый раз, приезжая на арену, получаю удовольствие», — приводит слова Хмелевски пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, агент Хмелевски Дэн Мильштейн сообщал, что хоккеистом заинтересованы в «Сан-Хосе Шаркс», где он выступал ранее на протяжении двух сезонов. Однако игрок принял решение остаться в «Салавате».

Материалы по теме
Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевски рассказал о подготовке команды к сезону
Агенты и зарплаты всех российских и белорусских хоккеистов НХЛ. Мильштейн — в лидерах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android