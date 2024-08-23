Sportsnet включил 17-летнего Рябкина в предварительный рейтинг лучших на драфте 2025 года

Канадское издание Sportsnet включило 17-летнего Ивана Рябкина в предварительный рейтинг лучших хоккеистов драфта 2025 года. Рябкин вошёл в топ-5.

«Рябкин — ещё один нападающий в этом списке, который хочет, чтобы шайба была на его клюшке в зоне нападения. Он создатель разницы с фантастическим касанием шайбы и угрозой вне атаки. Что я также ценю в его игре, так это то, что он не стесняется физически взаимодействовать ниже линии ворот, чтобы выиграть шайбу и направить игру к воротам. Его сочетание мастерства и воли заманчиво», — написал журналист Джейсон Букало в статье Sportsnet.

21 августа московское «Динамо» обыграло петербургское «Динамо» в контрольном матче со счётом 4:2. 17‑летний Рябкин забросил дебютную шайбу за клуб. Он пока официально не дебютировал в КХЛ, но уже вошёл в список лучших хоккеистов драфта следующего года и по версии The Athletic.