Батрак — о Бурдасове: его можно назвать звездой КХЛ, а «Барыс» не подходит для его статуса

Хоккейный эксперт Артём Батрак заявил, что «Барыс» — не самый подходящий клуб для Антона Бурдасова.

«На мой взгляд, его можно назвать звездой КХЛ, а этот клуб не подходит для его статуса. Но если подумать насчёт того, что Бурдасов слишком поздно расстался с «Трактором» и количество команд, в которых он мог бы оказаться, стало явно меньше, то почему бы и нет? Понятно, что он хочет играть, а в топовые команды попасть было уже тяжело без понижения в зарплате. Не знаю, сколько он будет получать в «Барысе». Но фактор зарплаты — это всегда важно.

Порадуемся за Антона и за «Барыс» в том числе. Наличие действительно хороших российских хоккеистов, у которых есть Кубки и статус «звезда», приковывает к команде внимание комментаторов и болельщиков из России. Так что во всех смыслах это хорошая сделка для обеих сторон», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний Бурдасов расторг контракт с «Трактором» в разгар межсезонья и долго оставался без клуба. Теперь он подписал однолетнее соглашение с казахстанским «Барысом». В прошлом сезоне форвард провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.