Кузнецов выйдет на контрольный матч с «Сочи» с капитанской нашивкой

Новичок СКА Евгений Кузнецов выйдет на матч с «Сочи» с капитанской нашивкой. Об этом сообщает пресс-служба СКА в телеграм-канале клуба.

Кузнецов в этой встрече сыграет в третьем звене в качестве центрального нападающего, с ним в связке сработают Марат Хайруллин и Борна Рендулич. Двойка защитников — Иван Выдренков, Артём Земчёнок.

Напомним, «Сочи» в минувшем сезоне не дошёл до этапа плей-офф, а СКА завершил выступление после 1/4 финала, проиграв со счётом 1-4 в серии екатеринбургскому клубу «Автомобилист».

Евгений Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА, вернувшись из НХЛ. Там он играл за «Каролину Харрикейнз» и преждевременно расторг контракт с клубом. Кузнецов – воспитанник челябинского хоккея и дебютировал за «Трактор» в сезоне-2009/2010.