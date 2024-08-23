Защитник «Филадельфии» Замула рассказал, как начал заниматься хоккем

Российский хоккеист, защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал, что в юношестве всегда играл в старших командах и до сих пор больше общается с теми, кто старше его.

«Я помню, мы что-то лежали на диване, и хоккей шёл. Я что-то на дурачка начал тыкать в экран, и папа говорит: «Ну ладно, пойдём». И всё, и мне как-то понравилось с первого дня. Во-первых, пацаны были постарше, всю жизнь за старших играл, и сейчас даже всегда со старшими общаюсь. Ну, понятно, со своими ровесниками тоже, и кто младше, но мне интересно со старшими больше общаться. И как-то всё так пошло-поехало, мне нравилось. В термосе вот этот чай, шерстяные носки, холодно, тренировки. Тренер был классный, и именно вот хотелось туда вернуться», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, Замула дебютировал за «Филадельфию» в сезоне-2020/2021, в минувшем сезоне он провёл за основную команду 66 матчей, в них он набрал 21 очко (5+16).