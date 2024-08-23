«Воробьёв звонит, я сижу на уроке». Замула — о первой тренировке с основой «Металлурга»

Российский хоккеист, защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал, что экс-тренер «Металлурга» Илья Воробьёв пригласил его на тренировку во время урока в школе, тот не раздумывал и сразу поехал за вещами.

«Чья игра нравилась в «Металлурге»? Крис Ли. Я помню со школы звонок. Воробьёв звонит, говорит, давай, собирай вещи, через час с основной командой выходишь. Я сижу на уроке, вообще не понимаю, что происходит. Не знаю, как учительнице сказать, чтобы меня отпустили. В платной школе учились, и там уже что-то подготовка к ЕГЭ за год началась.

Я думаю, ладно, я даже спрашивать не буду, собрал вещи, говорю: «До свидания, завтра отработаю, завтра приду». Она говорит: «Ты куда?» Я говорю: «Первая команда». Всё-всё, иди. Если первая команда, там все, ну, хоккейный город. Когда вот они кубок выигрывали два раза, это просто такой кайф», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, Замула – воспитанник челябинской школы хоккея, он подписал контракт с клубом НХЛ ещё до того, как сыграл в МХЛ и КХЛ. Не был выбран на драфте НХЛ. Дебютировал в составе «Филадельфии Флайерз» 27 апреля 2021 года.