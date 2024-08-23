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«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» на Кубке Блинова

«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» на Кубке Блинова
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Сегодня, 23 августа, завершился матч ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» в рамках предсезонного турнира Кубок Блинова в Омске. Со счётом 3:2 ОТ победу одержал омский «Авангард». Матч прошёл на «Джи-Драйв Арене».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5)     1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5)     2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5)     3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)    

Счёт во встрече открыл Илья Рейнгардт на пятой минуте матча, однако сравнять счёт «Локомотиву» удалось только за четыре минуты до конца встречи. После шайб, заброшенных Максимом Шалуновым и Алексеем Макеевым, счёт стал равным — 2:2, и команды вышли на дополнительное время. Решающей стала шайба игрока «Авангарда» Линдена Вейя.

Напомним, «Локомотив» является серебряным призёром чемпионата КХЛ. Именно им «Авангард» уступил со счётом 3-4 в серии в 1/4 плей-офф минувшего сезона и завершил выступление.

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