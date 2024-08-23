«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» на Кубке Блинова
Поделиться
Сегодня, 23 августа, завершился матч ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» в рамках предсезонного турнира Кубок Блинова в Омске. Со счётом 3:2 ОТ победу одержал омский «Авангард». Матч прошёл на «Джи-Драйв Арене».
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Рейнгардт (Диц, Соловьёв) – 04:05 (5x5) 1:1 Фрейз (Бут, А. Радулов) – 56:03 (5x5) 1:2 Шалунов (Ульев, А. Радулов) – 57:28 (5x5) 2:2 Макеев (Галиев, Вей) – 58:35 (6x5) 3:2 Вей (Касселс) – 60:50 (3x3)
Счёт во встрече открыл Илья Рейнгардт на пятой минуте матча, однако сравнять счёт «Локомотиву» удалось только за четыре минуты до конца встречи. После шайб, заброшенных Максимом Шалуновым и Алексеем Макеевым, счёт стал равным — 2:2, и команды вышли на дополнительное время. Решающей стала шайба игрока «Авангарда» Линдена Вейя.
Напомним, «Локомотив» является серебряным призёром чемпионата КХЛ. Именно им «Авангард» уступил со счётом 3-4 в серии в 1/4 плей-офф минувшего сезона и завершил выступление.
Комментарии
- 23 августа 2024
-
19:33
-
19:20
-
18:47
-
18:23
-
17:45
-
17:20
-
16:45
-
16:15
-
15:52
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:10
-
14:48
-
14:39
-
14:20
-
14:07
-
13:45
-
13:27
-
13:10
-
12:47
-
12:31
-
12:14
-
11:55
-
11:46
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:27
-
10:15