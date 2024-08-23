«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» на Кубке Блинова

Сегодня, 23 августа, завершился матч ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» в рамках предсезонного турнира Кубок Блинова в Омске. Со счётом 3:2 ОТ победу одержал омский «Авангард». Матч прошёл на «Джи-Драйв Арене».

Счёт во встрече открыл Илья Рейнгардт на пятой минуте матча, однако сравнять счёт «Локомотиву» удалось только за четыре минуты до конца встречи. После шайб, заброшенных Максимом Шалуновым и Алексеем Макеевым, счёт стал равным — 2:2, и команды вышли на дополнительное время. Решающей стала шайба игрока «Авангарда» Линдена Вейя.

Напомним, «Локомотив» является серебряным призёром чемпионата КХЛ. Именно им «Авангард» уступил со счётом 3-4 в серии в 1/4 плей-офф минувшего сезона и завершил выступление.