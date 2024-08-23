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«Адмирал» крупно обыграл минское «Динамо»

«Адмирал» крупно обыграл минское «Динамо»
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Сегодня, 23 августа, завершился матч между минским «Динамо» и «Адмиралом» в рамках контрольных предсезонных матчей. Со счётом 7:3 победу одержал «Адмирал» (Владивосток).

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
23 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 7
Адмирал
Владивосток
0:1 Старков – 00:25 (5x5)     0:2 Гутик – 10:35 (5x5)     1:2 Мороз – 16:14 (5x5)     1:3 Старков (Гутик, Нургалиев) – 22:39 (5x5)     1:4 Шэн – 23:56 (5x5)     2:4 Усов – 26:17 (5x5)     3:4 Мороз (Квартальнов) – 37:36 (5x5)     3:5 Ручкин (Завгородний) – 51:18 (5x5)     3:6 Старков – 53:28 (5x5)     3:7 Гутик – 58:59 (5x5)    

Степан Старков открыл счёт в этой встрече, позже «Адмирал» усилил преимущество после заброшенной шайбы Даниила Гутика. Его же гол поставил точку в этом матче, Гутику удалось оформить дубль. Хет-триком отметился Старков, открывший счёт. Среди хоккеистов минского «Динамо» дважды забросил шайбу Вадим Мороз.

Напомним, в минувшем сезоне минское «динамо» уступило в 1/8 финала московскому «Динамо», а «Адмирал» не попал в сетку плей-офф КХЛ. В общей турнирной таблице всех клубов КХЛ владивостокская команда занимает 20 место из 24.

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