«Адмирал» крупно обыграл минское «Динамо»

Сегодня, 23 августа, завершился матч между минским «Динамо» и «Адмиралом» в рамках контрольных предсезонных матчей. Со счётом 7:3 победу одержал «Адмирал» (Владивосток).

Степан Старков открыл счёт в этой встрече, позже «Адмирал» усилил преимущество после заброшенной шайбы Даниила Гутика. Его же гол поставил точку в этом матче, Гутику удалось оформить дубль. Хет-триком отметился Старков, открывший счёт. Среди хоккеистов минского «Динамо» дважды забросил шайбу Вадим Мороз.

Напомним, в минувшем сезоне минское «динамо» уступило в 1/8 финала московскому «Динамо», а «Адмирал» не попал в сетку плей-офф КХЛ. В общей турнирной таблице всех клубов КХЛ владивостокская команда занимает 20 место из 24.