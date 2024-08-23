Егор Замула ответил, почему не остался в «Металлурге»

Российский хоккеист Егор Замула объяснил, почему принял решение не оставаться в «Металлурге», а попробовать силы в НХЛ.

«Интересная история. Конец года шёл, уже мне агент говорит, ты уйдёшь в первом раунде WHL Draft. И у меня уже тогда за год началось это.

У меня тогда агент был Юра Николаев-Черных, и у них Влад Шушковский был в Канаде. Я у него жил, и всё. И он меня увозит в Реджайну. И «Магнитка» говорит: «Всё, подписывай контракт». И там вот, если помните, восьмой год у них ярмарка талантов была, там у них была зарплата что-то 50 тысяч. А потом что-то 99-й — 30, потом 2000-й — там что-то 15 или что-то такое или семь даже. И мне они предлагают, ну вот 15 самый максимальный, кто-то – ниже.

И мне агент говорит: «15 дней там скажи родителям, что они не в городе». Ну, вот это начинается, вы знаете, как этот процесс происходит. Я жду драфта. И всё, меня выбирают, я говорю: «Извините, вот так и так». И мне Величкин позвонил, пожелал удачи, говорит, езжай, пробуйся. Говорит, у каждого своя дорога», — сказал Замула в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, хоккеист дебютировал в НХЛ в 20 лет. Он не успел сыграть в КХЛ.