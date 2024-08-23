«Игра выглядела намного лучше, чем предыдущие». Звягин — о победе над «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил уровень игры команды в матче с «Локомотивом».

«Понятно, что ребята, которые играли в плей-офф, и болельщики ждали этой игры. С одной стороны, было особенное желание победить в этой игре, с другой – мы нацеливали ребят, что в шестой игре в предсезонке хотим, чтобы складывалась именно та картина, которую мы хотим видеть в плане системы и деталей.

В принципе, игра выглядела намного лучше, чем предыдущие. Картинка понравилась в основном. Не выдержали во всех компонентах, в каждом периоде были отрезки, где мы чуть просаживались в плане принятия решений. Но в целом доволен тем, как поступательно мы движемся. Здорово, что ребята проявили в конце характер и выиграли эту игру», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, сегодня, 23 августа, завершился матч «Локомотива» и «Авангарда», в овертайме омская команда оказалась сильнее — 3:2.