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Звягин: задачи победить на турнире от руководства перед нами не стоит

Звягин: задачи победить на турнире от руководства перед нами не стоит
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин обозначил цели «Авангарда» в рамках предсезонного турнира «Кубок Блинова».

«Именно этот турнир мне очень нравится, потому что мы хозяева. На них все настраиваются, выставляют лучший состав, мы должны варьировать свой состав, чтобы не играть одним и тем же все игры. В этом плане перед своими болельщиками есть ответственность, можно быстрее набрать кондиции, так как нет расхлябанности. С другой стороны, в первом матче чувствовалась зажатость.

У нас длинный перерыв перед началом регулярки, вот эту скованность мы уже вывели из системы, нам послужит это в первой игре регулярки. В плане давления от руководства: не было никаких директив, не было слова о том, что надо выиграть. Естественно, мы хотим выиграть этот турнир, порадовать болельщиков. Но от руководства не было никаких задач», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, сегодня, 23 августа, завершился матч «Локомотива» и «Авангарда», в овертайме омская команда оказалась сильнее — 3:2.

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