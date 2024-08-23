«Мы помним всё это». Никитин — о серии «Локомотива» с «Авангардом» в прошлом плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что их команда всегда помнит о серии плей-офф с «Авангардом».

«Хорошая игра получилась. Достаточно терпеливая, долго искали моменты. Конечно, неприятно упускать победу и проигрывать. Но здесь хотим найти положительные моменты, ребята проявили характер, хорошие голы забили. Здесь нужно убрать моменты, в которых мы неправильно играем, неправильно решаем ситуацию. Это процесс, который тренерский штаб должен скорректировать.

Серия плей-офф с «Авангардом» в прошлом сезоне была очень хороша. Она очень важная для нашей команды была. Мы помним всё это. Не скажу, что об этом сегодня говорили, но знали, что против нас будет хорошая команда играть. И просто хотели выиграть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Локомотив» стал серебряным призёром КХЛ, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу».