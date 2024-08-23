Никитин — о поражении «Локомотива»: можно надеяться на везение, но у меня другая философия

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что в играх привык надеяться только на себя.

«Сегодня у тройки Радулов – Фрейз – Бут получилась более целостная игра. И забили важный гол. Здесь всё просто: Байрон – классический центральный, Радулов – понятный всем игрок, Бут за счёт не просто таланта, а ещё и высокого интеллекта может подстраиваться под любого игрока, плюс у него есть свои сильные качества, которые он вносит в тройку. Пока мы видим эту тройку так, но чемпионат очень длинный.

Вторая за два дня упущенная победа при игре соперника с пустыми воротами – это не назову звоночком, это информация к размышлению. Но это ожидаемо: у нас и вчера, и сегодня выходили ребята, которые ещё в том году в таких ситуациях не играли. Пока ты практический опыт не получишь, не ошибёшься, трудно достучаться. В этих моментах очень важна стрессоустойчивость. Мы перестраховывались, но когда ты даёшь мастеровитым ребятам исполнять моменты, то, конечно, можно надеяться на везение, однако моя философия заключается в том, что нужно надеяться на самого себя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Локомотив» играет на предсезонном турнире Кубка Блинова. Во встрече с «Авангардом» сильнее оказалась омская команда — 3:2.